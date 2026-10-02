Etah News: रुपये न देने पर बाइक का चालान करने का आरोप

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अवागढ़। क्षेत्र के गांव नरौरा के किसान चोब सिंह ने एक उपनिरीक्षक पर रुपये न देने पर बाइक का चालान करने का आरोप लगाया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हलचल पैदा हो गई है। वीडियो के संबंध में थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने कहा चौराहे पर वाहनों की चेकिंग के समय बाइक के कागजात न दिखाने पर चोबसिंह की बाइक का चालान किया गया था, जो नियमानुसार सही है। रुपये का आरोप एकदम गलत है। संवाद