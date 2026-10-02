Etah News: सुरक्षा व्यवस्था फेल, हाईवे पर वाहनों के बीच दौड़े युवा

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शहर के स्टेडियम से सुबह 7ः30 बजे क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों से लेकर युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। 5 किलोमीटर दौड़ स्टेडियम से आरटीओ कार्यालय से वापस स्टेडियम पर समाप्त हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। दौड़ के दौरान एंबुलेंस की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन यातायात को नियंत्रित करने और वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने के लिए यातायात पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। प्रतिभागियों को सड़क पर दौड़ते समय वाहनों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। इससे आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।नवीन यादव और शिवांगी ने पाया प्रथम स्थानक्रॉस कंट्री दौड़ के दौरान बालक वर्ग में नवीन यादव ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद आकाश, सनी, आदित्य, पंकज और नीरज लोधी ने क्रमशः स्थान हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में शिवांगी ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद आरवी, गुनगुन, रिंकी, वर्षा यादव और रूबी ने क्रमशः स्थान हासिल किया। इस दौरान कबड्डी एसोसिएशन के सचिव रजनीश यादव, देवेश, प्रवेंद्र सिंह, योगेश कुमार, शुभम कुमार और रितिक आदि रहे।वर्जनमहात्मा गांधी की जयंती के अवसर क्रॉस कंट्री दौड़ के आयोजन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यातायात व्यवस्था के लिए पत्राचार किया था लेकिन काफी इंतजार के बाद भी यातायात पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद अन्य लोगों के सहयोग से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कराया गया। - अरविंद यादव, जिला क्रीड़ाधिकारीपत्र आने का मामला संज्ञान में नहीं है। खेल विभाग की ओर से संपर्क किया जाता तो किसी भी यातायात पुलिस टीम को भेजकर व्यवस्था कराते। इस मामले की जांच की जाएगी। - अरुण कुमार सिंह, सीओ यातायात