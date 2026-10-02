Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
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समाधान दिवसः- सुबह 10 बजे से जिले की तीनों तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
शिविर
सुबह 10 बजे से सेवा संकल्प अभियान के तहत सकीट ब्लॉक में पात्रों को लाभ देने के लिए शिविर लगेगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
काम की बात
जनगणना- 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक होगी। वहीं जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी। जिलाधिकारी एम अरुन्मोली ने बताया इसके लिए 68 फील्ड ट्रेनर चयनित किए गए हैं। जनगणना के दौरान 40 से अधिक बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी।