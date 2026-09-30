Etah News: ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा, शिकायतकर्ता को पीटने का आरोप

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गोबरा गांव के रक्षपाल सिंह ने जिलाधिकारी को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे की शिकायत शिकायत की। रक्षपाल सिंह ने शिकायत में कहा कि तहसील के अभिलेखों में खाद के गड्ढे के रूप दर्ज ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर लेखपाल सहित अन्य कर्मचारियों को बुधवार को जांच के लिए पहुंचे। राजस्व टीम जमीन की पैमाइश कर रही थी। इस दौरान रक्षपाल और प्रधान पक्ष के लोग मौजूद थे। आरोप है कि प्रधान पक्ष के लोग इससे कुपित होकर गालीगलौज करने लगे। उन्होंने शिकायतकर्ता को पीट दिया। विज्ञापन

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जमीन के विवाद में रक्षपाल की ओर से थाने को तहरीर दी गई है। इसमें कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप है। प्रकरण की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

संकल्पदीप कुशवाह, सीओ सदर

गोबरा गांव के रक्षपाल सिंह ने जिलाधिकारी को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे की शिकायत शिकायत की। रक्षपाल सिंह ने शिकायत में कहा कि तहसील के अभिलेखों में खाद के गड्ढे के रूप दर्ज ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर लेखपाल सहित अन्य कर्मचारियों को बुधवार को जांच के लिए पहुंचे। राजस्व टीम जमीन की पैमाइश कर रही थी। इस दौरान रक्षपाल और प्रधान पक्ष के लोग मौजूद थे। आरोप है कि प्रधान पक्ष के लोग इससे कुपित होकर गालीगलौज करने लगे। उन्होंने शिकायतकर्ता को पीट दिया।जमीन के विवाद में रक्षपाल की ओर से थाने को तहरीर दी गई है। इसमें कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप है। प्रकरण की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।संकल्पदीप कुशवाह, सीओ सदर

मिरहची। क्षेत्र के गांव गोबरा में ग्राम समाज की भूमि पर आरोप प्रधान पक्ष के कुछ लोगों पर लगा है। बुधवार को पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम के सामने शिकायतकर्ता और प्रधान पक्ष के लोगों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि प्रधान पक्ष के लोगों ने शिकायतकर्ता को पीट दिया। झगड़ा होने पर राजस्व टीम गांव से चली आई। शिकायतकर्ता ने इस मामले में थाने में तहरीर दी है।