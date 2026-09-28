Etah News: अलीगंज की मिनी फ्लोर मिल का जॉर्डन की कंपनी से करार

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ट्रेड शो के दौरान मिल का जॉर्डन की कंपनी मेडिस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ संयुक्त समझौता हुआ है। दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों ने सोमवार को एमओयू भरा। एमओयू पर जॉर्डन की कंपनी के एक्जीक्यूटिव मैनेजर मोहम्मद अबू शमात तथा अलीगंज के मिल की स्वामी संगीता मौर्या ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। इस समझौते से एटा के स्थानीय खाद्य उत्पादों को जॉर्डन सहित अन्य विदेशी बाजारों तक पहुंच मिलने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।ग्रामीण क्षेत्र की एक स्थानीय मिनी फ्लोर मिल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच तक पहुंचना जिले के एमएसएमई के लिए भी प्रेरणादायक है। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में जिले के स्थानीय उत्पादों की धूम है।इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित ट्रेड शो में जिले के जलेसर के पीतल हस्तशिल्प और चिकोरी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खरीदार इन उत्पादों में रुचि दिखा रहे हैं। संवाद