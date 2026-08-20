Deoria News: मारपीट में घायल युवक की मौत

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बताया गया कि सोमवार रात बाइक सवार करीब पांच युवकों ने ढाबे के पास अमित शर्मा और रामशरण सिंह (42) पर रॉड व धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। विज्ञापन

हालत गंभीर होने पर अमित को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। गुरुवार रात उसकी मौत हो गई।

वहीं, देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती रामशरण सिंह को बृहस्पतिवार को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। घटना के बाद से पुलिस हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच में जुटी है। संवाद बताया गया कि सोमवार रात बाइक सवार करीब पांच युवकों ने ढाबे के पास अमित शर्मा और रामशरण सिंह (42) पर रॉड व धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था।हालत गंभीर होने पर अमित को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। गुरुवार रात उसकी मौत हो गई।वहीं, देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती रामशरण सिंह को बृहस्पतिवार को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। घटना के बाद से पुलिस हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच में जुटी है। संवाद

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बैतालपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर रोड स्थित शर्मा ढाबा के पास सोमवार रात हुए हमले में गंभीर रूप से घायल अमित शर्मा (37) की बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका शव देवरिया मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में लाया जा रहा है।