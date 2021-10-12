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खोराराम बड़का टोला निवासी प्रदीप चौहान के अनुसार, 24 नवंबर की रात करीब 10 बजे गांव के चार लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर जान-माल की धमकी देकर भाग गए। इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम गांव के बड़का टोला में पुरानी रंजिश में एक युवक की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी गई। हमले में युवक घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।