Deoria News: दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 28 मई की दोपहर कोतवाली क्षेत्र के एक वार्ड निवासी किशोरी की मां किसी काम से बाजार गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी विजय यादव किशोरी के घर पहुंचा और उसकी मां के बारे में पूछताछ करने लगा। आरोप है कि किशोरी की मां के बाजार जाने की जानकारी होने पर आरोपी घर के अंदर घुस गया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटने लगे। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। घटना के बाद किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। संवाद