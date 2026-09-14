फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Saryu and Rapti rivers begin to recede; erosion intensifies.

Deoria News: पीछे हटने लगीं सरयू और राप्ती, कटान तेज

Mon, 14 Sep 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 14 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Saryu and Rapti rivers begin to recede; erosion intensifies.
बरहज। सरयू और राप्ती के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 10-10 सेमी की कमी आई है। जलस्तर में कमी आने से निर्माणाधीन मोहन सेतु के पास दियारा क्षेत्र में नदी ने कटान शुरू कर दी है। जलस्तर में कमी आने से लोगों ने राहत महसूस की है मगर दुश्वारियां बरकरार हैं।
विज्ञापन

पिछले सप्ताह दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। भदिला प्रथम गांव अब भी टापू बना हुआ है। विशुनपुर देवार के 12 मजरों तक नदी का पानी पहुंच गया है। नदी के पानी से रास्ता अवरूद्ध हो जाने से लोगों काे नाव से आवागमन करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

रमाशंकर यादव, अवधेश यादव, आशा देवी आदि का कहना है कि दो दिन से सरयू जलस्तर में कमी आने से राहत मिली है। लोगों का कहना है कि नदी के घटने के बाद विषैले जीव-जंतुओं का खतरा बना हुआ है। संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। 24 घंटे में सरयू और राप्ती के जलस्तर में 10-10, जबकि दो दिन में 15 सेमी की कमी आई है। सरयू खतरे निशान 66.50 से एक मीटर ऊपर 67.50 मीटर पर बह रही है। नदी के पीछे हटने से निर्माणाधीन मोहन सेतु के पर कटान फिर से तेज हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

.
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed