Deoria News: कमीशन पर रकम पहुंचाने निकला युवक पकड़ा गया, 30.23 लाख बरामद

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पुलिस के अनुसार, ट्रेन नंबर 15565 वैशाली एक्सप्रेस में देवरिया सदर से गोरखपुर जंक्शन के बीच यात्रियों के सामान और अवैध नकदी के परिवहन को लेकर चेकिंग की जा रही थी। करीब साढ़े तीन बजे एक युवक संदिग्ध लगा। उसके बैग की जांच की गई तो नोटों की कई गड्डियां मिलीं। गिनती में कुल 30 लाख 23 हजार 200 रुपये निकले। युवक ने अपना नाम मुकेश शर्मा (21) निवासी बीनादेसर गांव, जिला चूरू, राजस्थान बताया।पूछताछ में मुकेश ने पुलिस को बताया कि उसे गोरखपुर में एक व्यक्ति को 30 लाख रुपये देने थे। उसने यह भी कहा कि अपने भाई के कहने पर वह अलग-अलग पार्टियों तक रकम पहुंचाता है और इसके बदले कमीशन मिलता है। रकम के स्रोत और लेनदेन से जुड़ा कोई दस्तावेज वह नहीं दिखा सका। इसके बाद जीआरपी युवक और नकदी को देवरिया जीआरपी थाने ले आई।देवरिया जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि रकम कहां से आई और गोरखपुर में किसे दी जानी थी, इसकी जांच की जा रही है। आयकर उपनिदेशक जांच, गोरखपुर यूनिट को भी सूचना दे दी गई है। आयकर विभाग रकम के स्रोत और उससे जुड़े लेनदेन की जांच कर रहा है।