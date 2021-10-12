Deoria News: निजी अस्पताल में बिगड़ी महिला की तबीयत, माैत

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तरकुलवा। पथरदेवा के एक निजी अस्पताल में 27 वर्षीय महिला की हालत बिगड़ने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजन ने निजी अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी पथरदेवा के प्रभारी डॉ. आलोक रंजन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संवाद