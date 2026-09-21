Deoria News: वाहन की टक्कर से इलाज कराने आई महिला की मौत

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नगर पंचायत तरकुलवा के कारी टोला निवासी खैतुन निशा (60) पत्नी स्व. मुख्तार अली सोमवार की दोपहर इलाज कराने रामपुर कारखाना आई थीं।इलाज कराने के बाद वह देवरिया-कसया मार्ग पर एक मैरिज हॉल के सामने सड़क किनारे बैठी थीं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान चालक वाहन पीछे कर रहा था। सड़क किनारे बैठी महिला चालक को दिखाई नहीं दी और वाहन का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।महिला की छह बेटियां शादीशुदा हैं, बेटा बबलू सऊदी अरब में काम करता है। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि महिला की मौत हुई है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।