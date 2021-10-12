Deoria News: पूर्व सांसद मोहन सिंह की पुण्यतिथि आज, तैयारी पूरी

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सपा सचेतक और पूर्व सांसद स्व.मोहन सिंह की पुत्री पूर्व राज्यसभा कनकलता सिंह के नेतृत्व में 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैठक में कनकलता सिंह ने बताया राष्ट्रीय महासचिव के आगमन को लेकर आठ से 10 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। विज्ञापन

पार्टी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर पुलिस सतर्क है। थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस फोर्स की मांग किया गया है। बैठक में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह, रामबहादुर यादव, राजेंद्र यादव गोपी यादव, राजन मिश्र आदि उपस्थित रहे। सपा सचेतक और पूर्व सांसद स्व.मोहन सिंह की पुत्री पूर्व राज्यसभा कनकलता सिंह के नेतृत्व में 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैठक में कनकलता सिंह ने बताया राष्ट्रीय महासचिव के आगमन को लेकर आठ से 10 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं।पार्टी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर पुलिस सतर्क है। थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस फोर्स की मांग किया गया है। बैठक में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह, रामबहादुर यादव, राजेंद्र यादव गोपी यादव, राजन मिश्र आदि उपस्थित रहे।

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बरहज। नगर स्थित बीआरडीबीडी पीजी काॅलेज आश्रम में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सचेतक रहे पूर्व सांसद मोहन सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शामिल होंगे। सपा राष्ट्रीय महासचिव के बरहज आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनके स्वागत की रणनीति तैयार किया है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक किया।