Deoria News: हवालात में बंद युवक ने इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो

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इंस्टाग्राम पर डाले गए वीडियो में युवक की तस्वीरों के साथ ‘निकल गया मंगरुआ’ लिखा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और हवालात के अंदर वीडियो बनाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो कब का है और इसे किस परिस्थिति में बनाया गया, इसकी पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। संवाद

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देवरिया। सलेमपुर कोतवाली के हवालात में बंद एक युवक का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हवालात के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जमानत के लिए तहसील जाते समय का भी वीडियो बनाया गया है। इसमें आरोपी युवक के साथ पहरे पर तैनात सिपाही भी नजर आ रहा है।