Deoria News: बलरामपुर से आई पुलिस व चाचा के साथ गई पीड़िता

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पुलिस के अनुसार, बलरामपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (17) एक लड़के से फोन पर बात करती थी। इस पर मां ने उसे डांट दिया। इससे नाराज किशोरी शनिवार की रात में घर से निकल गई। वह सड़क किनारे खड़ी होकर रो रही थी। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उधर से गुजर रहे एक ट्रक चालक ने वाहन रोक कर रोने का कारण पूछा। उसने पूरी बात बताई। आरोप है कि ट्रक चालक ने किशोरी को जालंधर पहुंचाने का झांसा देकर पीछे की सीट पर बैठा लिया।पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने यह भी बताया कि रास्ते में चालक और खलासी ने उसका यौन शोषण किया। सुबह ट्रक सलेमपुर पहुंचा। चालक और खलासी सामान उतरवाने लगे। इस पर मौका पाकर किशोरी ट्रक से उतर गई। इधर मामले की सूचना किसी ने 1098 पर दे दी। किशोरी पास में सलेमपुर कोतवाली में पहुंच गई। सूचना मिलने पर जिला बाल कल्याण समिति ने कोतवाली में बात कर मामले की जानकारी ली। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे वन स्टॉप सेंटर भेजवा दिया था।सोमवार को बलरामपुर पुलिस के एक दरोगा, एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल देवरिया आए। साथ में किशोरी के चाचा भी थे। उन्होंने सलेमपुर पुलिस से संपर्क किया। वन स्टॉप सेंटर से किशोरी को लेकर जिला बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। जिला बाल कल्याण समिति ने किशोरी को बलरामपुर पुलिस के साथ जाने की अनुमति दे दी। किशोरी ने काउंसिलिंग में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। किशोरी का मेडिकल बलरामपुर में होगा। आगे की कार्रवाई बलरामपुर पुलिस करेगी। मामले में सलेमपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था।...कोटबलरामपुर की एक किशोरी का ट्रक में चालक और खलासी ने यौन शोषण किया। इसकी जानकारी उन्हें चाइल्ड लाइन के ग्रुप से मिली। सलेमपुर कोतवाली में बात कर किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजने को कहा। सोमवार को समिति के सामने किशोरी प्रस्तुत हुई। उसने काउंसिलिंग में बताया कि वह एक लड़के से बात करती थी। घर से डांट पड़ने पर रात में ही निकल पड़ी। सड़क पर खड़ी थी, इस बीच ट्रक चालक ने उसे झांसे में लेकर बैठा लिया। किशोरी ने बताया कि उसका यौन शोषण हुआ है। किशोरी को बलरामपुर पुलिस और उसके चाचा के सुपुर्द कर दिया गया है।- सावित्री राय, अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति, देवरिया।