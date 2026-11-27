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पीड़िता नीतू शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि पति की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट में मुकदमा दायर करने की रंजिश में पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की गई। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के बंजरिया बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार शाम दो पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ लोग लाठी-डंडों से लैस होकर एक महिला के घर में घुस गए और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।