Deoria News: भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी

विज्ञापन



गांव के तारकेश्वर पांडेय ने तहसील दिवस में वहीं मनोज पांडेय ने पूर्व में दिए अपने आवेदन में गांव की सफाई कराने की मांग की थी। अब देवानंद ने बीडीओ को शिकायती पत्र के माध्यम से गांव का निरीक्षण करने व सफाई कराने की मांग की है। 14 अक्तूबर तक सफाई नहीं होने पर पंचायत भवन पर भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में बीडीओ अरुण पांडेय ने बताया कि शिकायत मिली है, शीघ्र ही गांव में सफाई से संबंधित जो भी समस्या है उसे दूर कर दिया जाएगा। संवाद

विज्ञापन

बनकटा। क्षेत्र के बंजरिया गांव निवासी तीन व्यक्तियों ने अलग अलग आवेदन देकर गांव में कूड़े के ढेर, नालियों आदि की सफाई कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर सफाई नहीं हुई तो वे लोग गांव में ही भूख हड़ताल करेंगे।