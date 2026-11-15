Deoria News: कांग्रेस पार्टी के फिर जिलाध्यक्ष बने विजय

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देवरिया। संगठन सृजन अभियान के तहत विजय शेखर मल्ल रोशन को एक बार फिर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के स्वागत में 16 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संवाद