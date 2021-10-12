Deoria News: आबकारी गोदाम के स्टॉक का कराया सत्यापन

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देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को सोनूघाट एवं तहसील स्थित आबकारी गोदाम का निरीक्षण कर सत्यापन बराया। उन्होंने स्टॉक का मिलान करने के साथ ही कर्मचारियों से पूछताछ की। परिसर की सफाई के निर्देश दिए। डीएम ने सोनूघाट स्थित देसी, विदेशी मदिरा एवं बीयर के लिए अनुज्ञापित तीनों गोदामों के स्टॉक का सत्यापन कराया। मिलान में स्टॉक की उपलब्धता अभिलेखों के अनुसार मिली। डीएम ने तहसील स्थित आबकारी गोदाम परिसर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए गोदाम का संचालन करने के निर्देश दिए। ब्यूरो