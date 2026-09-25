Deoria News: नीलगाय को बचाने में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई, चार घायल

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जानकारी के मुताबिक, बलिया जिले के रसड़ा बाबू चौक निवासी सुशील कुमार सोनी सहित चार लोग किसी काम से बिहार के माझी गए थे। शाम को लाैट रहे थे। लार थाना क्षेत्र के पिंडी-लार मार्ग पर कोहरा गांव के पास पहुंचे थे, तभी तेज रफ्तार कार नीलगाय को बचाने के दौरान पुलिया से टकरा गई।आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो कार में चार लोग फंसे थे। प्राइवेट वाहन की मदद से सभी को सीएचसी पहुंचाया। उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।ग्रामीणों का कहना है कि इस मोड़ पर आए दिन हादसा होता रहता है। संकेतक नहीं होने से राहगीरों को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाता है। सीओ गौरव सिंह ने बताया कि कार पलटने की सूचना मिली है। सभी सुरक्षित हैं।