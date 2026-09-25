Deoria News: ट्रैक्टर चलाकर धान की फसल नष्ट करने का आरोप

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थक-हार कर पीड़ित ने एसपी अभिजीत आर शंकर के पास पहुंच कार्रवाई की मांग की। एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी पर फसल को नुकसान करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी के निर्देश पर सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने मौके पर पहुंच जांच-पड़ताल की।बैदौली गांव निवासी रंपति गोड़ ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि गांव के एक शख्स ने 10 दिन पहले ट्रैक्टर से उसके खेत में धान की फसल जोत दी थी। इससे पहले भी उसने दो बार फसल जोती गई। पीड़ित का आरोप है कि इसकी लगातार स्थानीय पुलिस से शिकायत करता रहा मगर पुलिस कार्रवाई के बजाय आरोपी को संरक्षण देती रही। नतीजा आरोपी धमकी देता रहा है।जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो वह एसपी अभिजीत आर शंकर के पास पहुंचा। एसपी ने सीओ सलेमपुर गौरव सिंह को मौके की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ ने जांच की तो मामला सही निकला।पुलिस ने बैदौली गांव निवासी आरोपी अनूप सिंह पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस संबंध में सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पीड़ित के आरोपों की जांच की गई। आरोपी अनूप सिंह ने धान के फसल की जोताई की है। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।