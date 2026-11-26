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खोराराम गांव के बड़का टोला निवासी उर्मिला देवी पत्नी नंदू चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे उनकी बहन का बेटा अमरनाथ चौहान और संदीप चौहान निमंत्रण देकर लौट रहे थे।आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में गांव के विनय चौहान, प्रदीप चौहान, रामनिवास चौहान और उपेंद्र चौहान ने दोनों को रोक लिया। इसके बाद लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद