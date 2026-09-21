Deoria News: जुलूस के वक्त लगा जाम, फंसे लोग

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जुलूस में उमड़ी भीड़ और वाहनों के बेतरतीब संचालन से यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। पुल से जलपा माता मंदिर, रामलीला मैदान तक जाम लगा रहा। संवाद

भटनी। नगर में महावीरी अखाड़ा मेले का समापन पर सोमवार की शाम को जुलूस निकाला गया। क्लबों ने नगर में झांकियों का भ्रमण कराया। युवाओं ने तलवार और भाले से हैरतअंगेज करतब दिखाए। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण नगरवासियों और राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। भटनी नगर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को महावीरी अखाड़े की पूजा की जाती है। दशमी पर जुलूस निकाला जाता है। सोमवार को पूजन के उपरांत हनुमान जी की झांकी निकाली गई। नगर में जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस में शामिल हाथी-घोड़ों और भक्तिमय डीजे धुनों पर थिरकते श्रद्धालुओं ने माहौल को धार्मिक बना दिया।