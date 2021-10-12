Deoria News: ईओ से मारपीट और अपहरण की कोशिश में तीन आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तरकुलवा। पथरदेवा नगर पंचायत में टेंडर को लेकर ईओ के साथ मारपीट और अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक पक्ष के तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी जेल भेज दिए गए।नगर पंचायत पथरदेवा में टेंडर को लेकर आठ अक्तूबर की आधी रात को कस्बे के पश्चिमी चौराहे पर विवाद हुआ था। इस दौरान ईओ हिमांशु प्रताप सिंह के साथ मारपीट और उनके अपहरण की कोशिश का आरोप लगा था।मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह उर्फ क्रांति की तहरीर पर धीरज सिंह, करुणेश मिश्र, विकास दुबे, निलेश शुक्ल, विवेक दुबे समेत 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश, बलवा और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।दूसरे पक्ष के धीरज सिंह की तहरीर पर ईओ हिमांशु प्रताप सिंह, अध्यक्ष कमलेश सिंह उर्फ क्रांति समेत 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस ने रविवार शाम धीरज सिंह, करुणेश मिश्र और विवेक दुबे को गिरफ्तार किया। करुणेश मिश्र और विवेक दुबे को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को भी जेल भेज दिया गया।थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।