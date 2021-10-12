फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   There is increased hope of resumption of traffic on Ugrasen Setu.

Deoria News: उग्रसेन सेतु पर आवागमन शुरू होने की बढ़ी उम्मीद

Wed, 09 Sep 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 09 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
There is increased hope of resumption of traffic on Ugrasen Setu.
बरहज। कपरवार के उग्रसेन सेतु पर मंगलवार को एनएच 227-ए की ओर से पिच कार्य शुरू करा दिया गया है। मौसम ने साथ दिया तो बुधवार से आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। 16 जुलाई की रात से पुल पर आवागमन ठप है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद भी पिचिंग में मौसम आड़े आ रहा है।
विज्ञापन

राप्ती तट स्थित उग्रसेन सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे पुल के रास्ते दो पहिया वाहन छोड़ अन्य गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। 20 दिन पहले लखनऊ के टेक्निकल टीम ने सेतु पर क्षतिग्रस्त हिस्से की ढलाई, वेयरिंग मरम्मत और ज्वाइंटर बदल दिए थे।
विज्ञापन

पीईयू मोर्थ के पीडी नुसरतउल्लाह खान ने बताया कि पुल पर पिचिंग कार्य तेजी से कराया जा रहा है। यदि मौसम का साथ मिला तो बुधवार से आवागमन शुरू करा दिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed