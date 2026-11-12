{"_id":"6af58b41f124bda31d0333d5","slug":"24-year-old-biker-dies-after-unknown-vehicle-hits-his-motorcycle-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"देवरिया: अज्ञात वाहन की टक्कर से पेड़ से भिड़ी बाइक, 24 वर्षीय युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



खुखुंदू थाना क्षेत्र के रारबड़ी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पेड़ से टकरा गया। जिससे उसपर सवार 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मची हुई है।

Trending Videos

खुखुंदू क्षेत्र के पिपरा खेमकरण गांव निवासी सुमित यादव पुत्र सुरेश यादव बुधवार की शाम को अपने दो दोस्तों संग बीरपुर मिश्र चौराहे पर गया था। बताया जा रहा है कि वहां से वह घर चला आया और फिर अकेले बाइक से गया। सुमित फिर से देर-रात बाइक लेकर घर लौट रहा था। वह अभी भलुअनी-महुंई मार्ग पर खुखुंदू क्षेत्र के रार बड़ी गांव के समीप पहुंचा था कि पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे बाइक पेड़ से जा टकराई। मौके पर ही सुमित की मौत हो गई।





विज्ञापन

विज्ञापन