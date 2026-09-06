Deoria News: वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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बनकटा। स्थानीय पुलिस ने रविवार को एकडंगा पंडित गांव निवासी शिवकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शिवकुमार के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय से गैरजमानती वारंट जारी था। एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संवाद