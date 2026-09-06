Deoria News: स्कूल निकली किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 06 Sep 2026 11:07 PM IST
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देसही देवरिया। स्कूल जाने के लिए घर से निकली किशोरी को उसी विद्यालय का किशोर बहला-फुसलाकर एक चौराहा तक ले गए। वहां से किशोरी को एक युवक लेकर कहीं चला गया। पुलिस किशोर से पूछताछ कर रही है।
महुआडीह थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी शनिवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकली। शाम तक घर नहीं लौटी। घर के लोग परेशान हो गए। बेटी को ढूंढने लगे। परिजन उसे ढूंढते हुए विद्यालय पर पहुंचे। विद्यालय के एक कमरे में किशोरी का बैग मिला। बैग में एक पर्ची मिली। पर्ची पर एक मोबाइल नंबर अंकित था। बात करने पर वह मोबाइल नंबर साथ पढ़ने वाली दूसरी किशोरी का निकला। सीओ सिटी संजय रेड्डी ने बताया कि मामले की जानकारी है। प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। संवाद
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महुआडीह थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी शनिवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकली। शाम तक घर नहीं लौटी। घर के लोग परेशान हो गए। बेटी को ढूंढने लगे। परिजन उसे ढूंढते हुए विद्यालय पर पहुंचे। विद्यालय के एक कमरे में किशोरी का बैग मिला। बैग में एक पर्ची मिली। पर्ची पर एक मोबाइल नंबर अंकित था। बात करने पर वह मोबाइल नंबर साथ पढ़ने वाली दूसरी किशोरी का निकला। सीओ सिटी संजय रेड्डी ने बताया कि मामले की जानकारी है। प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। संवाद
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