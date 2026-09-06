Deoria News: मारपीट के आरोप में पांच लोगों का चालान

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मंगराईच गांव में जितेंद्र कुमार और उनके सगे भाई राम नक्षत्र के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों भाई रविवार को आपस में मारपीट करने लगे। पुलिस ने जितेंद्र, उसके बेटे राजकुमार और भाई राम नक्षत्र को हिरासत में ले लिया। उधर, मंगराईच गांव में ही प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर नागेंद्र कुमार और प्रेमचंद चौहान के बीच मारपीट होने लगी। लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, मगर नहीं माने। लोगों ने मौके पर पुलिस बुला ली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मंगराईच गांव में हुए विवाद में पांच लोगों को हिरासत में लेकर भारतीय न्याय संहिता के तहत शांतिभंग में चालान किया गया है। संवाद

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खुखुंदू। मंगराईच गांव में पुरानी रंजिश और प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों का शांतिभंग में चालान कर दिया।