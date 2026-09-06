Deoria News: सीतापट्टी के युवक की हैदराबाद में मौत

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सीतापट्टी गांव निवासी जबीउल्लाह खान हैदराबाद में रहकर वाहन चलाते थे। परिजन के मुताबिक शुक्रवार की रात उनके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे और पांच बेटियां हैं। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के सीतापट्टी गांव के 45 वर्षीय युवक की शुक्रवार की रात हैदराबाद में मौत हो गई। वह वहां रहकर वाहन चलता था। युवक की मौत की सूचना मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी अजरून निशा और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।