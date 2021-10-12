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Deoria News: तेलंगाना के राज्यपाल कल देवरिया आएंगे

Sun, 11 Oct 2026 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 11 Oct 2026 12:55 AM IST
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The Governor of Telangana will visit Deoria tomorrow.
देवरिया। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंगलवार 13 अक्तूबर को दोपहर ढाई बजे देवरिया आएंगे। वे विशुनपुर, भीखमपुर स्थित कृषक इंटर कॉलेज में संस्थापक स्व. कृष्णदेव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
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वहां से शाम चार बजे आईटीआई स्थित एक विद्यालय में शहीद परिवार के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे।
शाम पांच बजे वह गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसकी सूचना मीडिया प्रभारी सतीश त्रिपाठी ने दी है। ब्यूरो
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