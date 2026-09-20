Deoria News: पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है चौथा आरोपी नागेश

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बता दें कि 10 सितंबर की रात मनीष उर्फ मोनू सिंह भलुअनी चौराहे से बाइक से घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गोदाम के पास पहले से घात लगाकर बैठे मनबढ़ों ने उसे घेरकर रोक लिया था। आरोप है कि चाकू से वार करते हुए सड़क से कुछ दूरी पर बने शौचालय की ओर आरोपी उसे खींच ले गए थे। जहां उसकी हत्या कर दी गई थी।चर्चा है कि हत्यारोपियों के अलावा 149 गैंग के कुछ गुर्गों ने दुस्साहस दिखाते हुए बाइक से मनीष के दरवाजे पर रामनाम सत्य है का नारा लगाते हुए भाग पिकले थे। बताया जा रहा है कि पुलिस चौथे आरोपी नागेश की धरपकड़ के लिए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलावा बिहार में कुछ ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी के नेपाल भाग जाने की बात भी सामने