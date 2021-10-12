Deoria News: रास्ता बंद होने से दो साल से खेत में नहीं जा पा रहा किसान

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मदन का कहना है कि उसके खेत में जाने वाला रास्ता नवीन परती से होकर जाता था। दो साल पहले उसे कुछ लोगों ने बांस लगाकर अवरुद्ध कर दिया। इसकी शिकायत आईजीआरएस पर की तो हल्का लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाकर भेज दिया। दुबारा शिकायत की तो लेखपाल ने रिपोर्ट में रास्ते वाली जगह पर किसी को पट्टा आवंटित होने की बात लिखी। जब पट्टा से संबंधित रिकार्ड मांगा गया तब राजस्व कर्मियों ने फाइल गायब होने की बात कह दी। दो साल से दफ्तरों का चक्कर लगाने के बावजूद उसके खेत में जाने का रास्ता आज तक नहीं खुला। मदन का कहना है कि खेती ही उसकी आजीविका का आधार थी और वह दो साल से खेत में जा नहीं पा रहा है, जिससे परिवार के सामने अनाज का संकट आ गया है।