Deoria News: मुख्यमंत्री से मिलकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे परिजन

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बरहज। भलुअनी के वार्ड नंबर 13 गांधीनगर निवासी मनीष सिंह उर्फ मोनू की चाकू मारकर की गई हत्या के बाद परिवार वाले और कस्बे के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। परिवार वाले अब न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा सकते हैं। वे आरोपियों के फुल एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं।परिवार वालों का कहना है कि घटना की रात किसी ने मनीष को फोन कर चौराहे पर बुलाया था। बाइक से घर लौटते समय गोदाम के पास पहले से मौजूद आरोपियों ने उसे रोककर बाइक से उतार लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। शरीर पर कई जख्म के निशान मिले थे। परिवार वाले हत्या के पीछे पुलिस की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।परिवार वालों का कहना है कि एक सितंबर को हत्या के मुख्य आरोपी चाइना अंसारी और मनीष के बीच विवाद हुआ था और मामला थाने तक पहुंचा था। आरोप है कि उस समय प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद एसओ समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।हत्या के बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी चाइना घायल हुआ। इसके बाद परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए नाराजगी जताई। रविवार की सुबह सौ से अधिक लोग भलुअनी थाने पहुंच गए और आरोपियों के फुल एनकाउंटर की मांग करते हुए घेराव किया। परिवार वालों का कहना है कि चाइना अंसारी और आशीष उर्फ अंबुज विश्वकर्मा पर पहले भी प्राथमिकी दर्ज हैं और पुलिस गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है।