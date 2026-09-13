Deoria News: ठेलेवाले ने राहगीर पर चाकू से किया हमला

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चाकू लगने से घायल बाइक सवार खून से लथपथ हो गया। उसने गमछे से सिर पर दबाव बनाकर खून रोकने का प्रयास किया और मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। वारदात के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नगर के हरैया वार्ड निवासी राकेश मिश्रा (50) दोपहर में गांधी चौक पुलिस पिकेट के पास बाइक खड़ी कर फुटपाथ पर सामान बेच रहे एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे।इसी दौरान कीवी बेचने वाले एक ठेलेवाला उनकी बाइक के पास पहुंचा और उसे हटाने के लिए विवाद करने लगा। कहासुनी के बीच ठेलेवाले ने राकेश मिश्रा के सिर पर चाकू से हमला कर दिया।कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बाइक हटाने के लिए विवाद हुआ था।ठेलेवाले ने बाइक सवार पर चाकू से हमला कर दिया। घायल का सीएचसी में उपचार कराया गया है और उसकी हालत ठीक है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।