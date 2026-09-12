Deoria News: जान-बूझकर लोहे के फ्रेम में लगाया था करंट, आरोपी गिरफ्तार

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आरोप है कि शहाबुद्दीन ने मुख्य दरवाजे परचारपाई के फ्रेम में करंट प्रवाहित कर रखा था। उसे छूते ही कार्तिक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। एसओ विकास नाथ ने बताया कि आरोपी शहाबुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

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मईल। थाना क्षेत्र के बलिया दक्षिण गांव में करंट की चपेट में आने से छह वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। बलिया दक्षिण निवासी किसुन लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उनका पौत्र कार्तिक राजभर बृहस्पतिवार की दोपहर गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए पड़ोस के शहाबुद्दीन उर्फ नन्हें के घर चला गया।