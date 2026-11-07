Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The accident left three innocent daughters and a son orphaned.

Deoria News: हादसे ने तीन मासूम बेटियों और एक बेटे को बना दिया अनाथ

Sat, 07 Nov 2026 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
The accident left three innocent daughters and a son orphaned.
लार रोड। रामपुर कोटवा के पास हुए हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को दिवाली से पहले कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। 35 वर्षीय गुड्डू प्रसाद की मौत से तीन बेटियां पायल (10), चंचल (8) और टेमो (6) और बेटा टार्जन (3) को अनाथ कर दिया।
विज्ञापन

गुड्डू मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह ट्रकों से गिट्टी और बालू उतारने का काम करता था। कम आमदनी के बावजूद बेटी पायल और चंचल को लार कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाता था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी गुड्डू के कंधों पर ही थी।
विज्ञापन

हादसे ने पत्नी लीला और चार मासूम बच्चों के सामने जीवन का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पति की मौत से पत्नी लीला के सामने अंतिम संस्कार से लेकर छोटे-छोटे बच्चों के लिए रोटी-कपड़ा तक के प्रबंध की चुनौती होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed