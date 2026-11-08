Deoria News: दीपों की रोशनी से जगमगाया जिला, गणेश-लक्ष्मी की पूजा कर मांगी सुख-समृद्धि

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दिवाली को लेकर सुबह से ही घरों में साफ-सफाई और सजावट का सिलसिला चलता रहा। शाम को महिलाओं और बच्चों ने घरों के आंगन, छत, बरामदे और मुख्य द्वार पर दीप सजाए। गोधूलि बेला में मुख्य दीप जलाने के बाद घर के अलग-अलग हिस्सों में दीप प्रज्ज्वलित किए गए। छतों की मुंडेर और सीढ़ियों पर सजी दीपों की कतारें आकर्षण का केंद्र रहीं।गणेश-लक्ष्मी की पूजा कर मांगी समृद्धिदिवाली पर घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की गई। लोगों ने कारोबार में उन्नति और परिवार की खुशहाली की कामना की। पूजा स्थलों और मुख्य द्वारों पर स्वास्तिक चिह्न बनाए गए। दरवाजों पर शुभ-लाभ लिखकर मंगलकामना की गई। कई स्थानों पर पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन कराया।रंगोली से सजाए घरों के आंगनपर्व पर घरों के मुख्य द्वार और आंगन में आकर्षक रंगोली बनाई गई। युवतियों और बच्चियों ने विभिन्न रंगों से सुंदर आकृतियां उकेरीं। रंगोली के आसपास दीप सजाने से घरों की सुंदरता और बढ़ गई।गांवों में परंपरागत तरीके से मनाई गई दिवालीग्रामीण क्षेत्रों में भी दिवाली परंपरागत तरीके से मनाई गई। घरों के साथ देवस्थानों पर दीप जलाए गए। पशुओं के खूंटों, चारा रखने के नांद और गौशालाओं में भी दीप प्रज्ज्वलित किए गए। नल, कुओं, पोखरों और कृषि यंत्रों की पूजा कर दीप जलाए गए। लोगों ने अपने वाहनों को भी सजाया।बाजारों में रही रौनक, पटाखों की खूब हुई बिक्रीदिवाली पर शहर से लेकर कस्बों तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। लोगों ने पूजन सामग्री, फूल-माला, मिठाई, बर्तन और सजावटी सामान की खरीदारी की। फूल मंडियों में गेंदे और गुलाब की मालाओं की खूब मांग रही। वाहन और आभूषण की दुकानों पर भी ग्राहक पहुंचे। चीनी मिल परिसर में पटाखों की 140 दुकानें सजी थीं, जहां लोगों ने रॉकेट, चरखी और अन्य आतिशबाजी के सामान खरीदे। हालांकि, महंगाई के चलते कुछ लोगों ने खरीदारी में संयम भी बरता।सोशल मीडिया पर दिनभर चला बधाइयों का दौरदिवाली पर सुबह से ही शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से एक-दूसरे को पर्व की बधाई दी। रिश्तेदारों और परिचितों ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए भी शुभकामनाएं साझा कीं। देर रात तक दीपों की रोशनी और आतिशबाजी के बीच पर्व का उल्लास बना रहा।