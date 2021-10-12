टेंडर विवाद: एक पक्ष जेल में तो दूसरे को गनर

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पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की विवेचना और कार्रवाई के अलग-अलग मानकों को लेकर लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और पुलिस पूरे प्रकरण में उठ रहे इन सवालों का क्या जवाब देती है।

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देवरिया। नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के खिलाफ हत्या की कोशिश और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है, उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने सुरक्षा के लिए गनर उपलब्ध करा दिया है। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं।