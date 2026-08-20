Deoria News: सड़क हादसे में घायल शिक्षक की मौत

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खोरमा गांव निवासी रामायण तिवारी (58) कंपोजिट विद्यालय जाफराबाद में तैनात थे। खोरमा चौराहे पर सड़क हादसे में वह घायल हो गए थे। सिर में गंभीर चोट लगी थी। बृहस्पतिवार को उनका दाह संस्कार अयोध्या में हुआ। शिक्षक के निधन पर शिक्षक संगठन के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। लाल कृष्ण सिंह, राकेश कुमार, नर्वदेश्वर मणि, विजय लक्ष्मी, बलवन्त कुमार, सत्य नारायण, शिवानंद तिवारी आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की। संवाद

रुद्रपुर। दो सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल एक शिक्षक की बुधवार की रात मौत हो गई। उनका उपचार लखनऊ केजीएमयू में चल रहा था।