Deoria News: डीसीएम से टकराई एसयूवी, एक की मौत, पांच घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति के अनुसार, देवरिया के सलेमपुर स्थित शंकर नगर मझौली निवासी हिमांशु (22), किशोर कुमार (25), सुधीर (23), सतीश (24), हीरा (25) और अच्छे लाल (27) एसयूवी से झांसी से कानपुर एक्सप्रेसवे होते हुए देवरिया जा रहे थे। बृहस्पतिवार रात करीब तीन बजे सरोजनीनगर में दरोगाखेड़ा के पास एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से उतरकर कानपुर रोड पर पहुंचे, तभी उनकी एसयूवी आगे चल रही डीसीएम से टकरा गई। एसयूवी किशोर कुमार चला रहे थे। हादसे में एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग फंस गए।राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस पर पुलिस ने फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी। फायर टीम ने एसयूवी का दरवाजा काटकर चालक और उसके बगल में बैठे युवक को बाहर निकाला। संवादहादसे के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया है।