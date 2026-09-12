Deoria News: किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती हैं सपा और कांग्रेस

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उन्हें उनके पुराने कर्मों की वजह से जनता पूछ नहीं रही है।ये बातें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को देवरिया शहर के एक लॉन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के माता-पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में कहीं।उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सपा शासनकाल की गुंडई को भूली नहीं है। शाम होते ही बेटियों का घरों से निकलना बंद हो जाता था। व्यापारी दुकान बंद कर घर जाते वक्त पैसा साथ लेकर नहीं जाते थे। सपा को उसके पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। लोगों को 2017 के पहले की दुर्दशा भूली नहीं है।परिवहन मंत्री व जिले के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में सब निर्भय होकर कार्य कर रहे हैं।सपा की सरकार में जहां जमीन खाली दिखती थी, वहां सपा के कार्यकर्ता कब्जा कर लेते थे। आज केंद्र व राज्य की सरकार मिलकर आम आदमी के भलाई के लिए काम कर रही है।