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Deoria News: पिता की हत्या का आरोपी बेटा जेल भेजा

Mon, 12 Oct 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 12 Oct 2026 12:10 AM IST
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Son accused of father's murder sent to jail.
पैकौली। सुरौली थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव में शराब पीने के लिए रुपये मांगने के विवाद में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बहोरवा गांव निवासी राम अवतार राय (65) से शुक्रवार की शाम उनके छोटे बेटे सुनील उर्फ सत्तू (25) ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। पिता के मना करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि सुनील ने डंडे से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया।
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घायल राम अवतार की मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत हो गई। सीओ रंजना सचान ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। संवाद
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