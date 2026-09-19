भागलपुर में रात 11:30 बजे तक खुलेंगी दुकानें

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इसलिए सभी दुकानदार 11:30 बजे तक हर हाल में दुकान बंद करें और अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देश का पालन न करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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भागलपुर। आगामी त्योहारों और कानून-व्यवस्था को देखते हुए मईल पुलिस ने देर शाम भागलपुर पुलिस चौकी पर दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में थाना प्रभारी ने दुकानदारों की मांग पर रात में 10 बजे की बजाय 11:30 बजे तक दुकान खुली रखने पर सहमति दी। एसओ मईल विकासनाथ ने कहा कि देर रात तक दुकानें खुली रहने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और अपराध की आशंका बढ़ जाती है।