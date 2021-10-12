Deoria News: दोहरे हत्याकांड में बिहार कनेक्शन की तलाश

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करजहां निवासी वकील यादव और इटहुरा हजाम निवासी विनय यादव की दशहरा मेला देखकर लौटते समय आधी रात को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। दो युवकों की एक साथ हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मौके का निरीक्षण कर जल्द पर्दाफाश के लिए पुलिस की छह टीमें गठित की हैं।पुलिस अब तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। वारदात स्थल से बिहार सीमा तक आने-जाने वाले रास्तों पर लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फुटेज में रात करीब 11 बजे दोनों युवक एक ही बाइक पर जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है।...कोटदोहरे हत्याकांड से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच चल रही है। अब तक कोई ऐसा कारण सामने नहीं आया है, जिससे जांच को सही दिशा मिल सके।सुनील सिंह, एएसपी दक्षिणी