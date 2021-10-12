Deoria News: जर्जर तारों से आग लगने का खतरा

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कोला गांव निवासी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जगदीश सिंह के दरवाजे के सामने खंभे पर लगे तार जर्जर अवस्था में पहुंच चुके है। एक सप्ताह से लगातार खंभे पर तारों में फाॅल्ट होकर आग लग जा रही है। चालू बिजली में तार जमीन पर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका जताते हुए अविलंब तारों को बदलने की मांग की है।गांव के टुनटुन यादव, राजेश पासवान, अशोक प्रजापति और मुकेश यादव ने बताया कि कई बार विद्युत निगम के जेई से जर्जर तारों को बदलने की मांग की गई है मगर सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने समय रहते जर्जर तारों को नहीं बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।अवर अभियंता ग्रामीण उपेंद्र कुमार ने बताया कि जर्जर तारों को बदलने के लिए स्टीमेट बनाकर भेजा गया है। जल्द ही तार बदलवा दिए जाएंगे।