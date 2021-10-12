Deoria News: छह माह पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच पर रिपोर्ट

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गांव निवासी अरविंद श्रीवास्तव के अनुसार, 28 अप्रैल को वह अपने दरवाजे पर आने-जाने के लिए सड़क ठीक करा रहे थे।

इसी दौरान पुरानी रंजिश में प्रमोद सिंह, दरोगा राव, अनूप राव, कृष्णा राव और राजेंद्र राव लाठी-डंडे, हॉकी व लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उनके भतीजों को भी पीटने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के परासखाड़ गांव में छह माह पहले हुई मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर मारपीट, बलवा और हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।