Deoria News: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन

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देवरिया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) ने शनिवार को महासंघ के शिक्षकाें की लंबित वित्तिय एवं सेवा से संबंधित समस्याओं को लेकर बीएसए, वित्त एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने 16,448 शिक्षक भर्ती के चयन वेतनमान, गौरी बाजार के लंबित चयन वेतनमान, 15,000 भर्ती के इंक्रीमेंट संशोधन, एक दिन की वेतन कटौती, 87 रुपये जीआईएस कटौती की वापसी व समायोजन आदि के समाधान की मांग की है। इस दौरान गोविंद सिंह, अशोक तिवारी, शशांक मिश्र, प्रमोद कुशवाहा, आशुतोष तिवारी, रजनीकांत त्रिपाठी, बागीश मिश्र, अभिषेक जायसवाल, आशुतोष अमन आदि मौजूद रहे। संवाद