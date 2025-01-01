Deoria News: दिवाली से पहले मिठाइयों के गोदामों पर छापा, 65 किलो खराब मिठाई नष्ट

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इस दौरान मिठाई बनाने और बेचने वाले आठ प्रतिष्ठानों की जांच कर आठ नमूने लिए गए। भाटपाररानी में दो गोदामों पर हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में खराब मिठाई मिलने से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर ही उसे नष्ट करा दिया।जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और डीएम के निर्देश पर रुद्रपुर, बरहज, भाटपाररानी और सलेमपुर तहसीलों में संयुक्त अभियान चलाया गया। संबंधित तहसीलों के एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिठाई बनाने तथा बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति और साफ-सफाई की पड़ताल की गई। भाटपाररानी में एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभाग की टीम ने बाजार में मिठाई की दुकान के गोदाम पर छापेमारी की। यहां करीब 10 से 15 किलोग्राम खराब और दुर्गंधयुक्त मिठाई मिली। अधिकारियों ने मिठाई को मौके पर ही नष्ट करा दिया। इसके बाद टीम चिवड़ा गली स्थित शैलेश स्वीट हाउस के विंध्यवासिनी गली स्थित गोदाम पर पहुंची। यहां भी जांच के दौरान करीब 10 से 12 किलोग्राम खराब मिठाई मिली। एसडीएम के निर्देश पर इसे भी नष्ट कराया गया। दोनों स्थानों से मिठाइयों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए।सलेमपुर तहसील में भी जांच के दौरान खराब मिठाई मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीराम यादव की देखरेख में सलेमपुर और भाटपाररानी में कुल 65 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट की गई।