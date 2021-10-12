Deoria News: अवैध खनन की शिकायत पर छापा

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पकड़े गए दोनों वाहनों कोचौकी मझौलीराज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही खनन कार्य में लगी अन्य गाड़ियां मौके से भागने में सफल रहीं।एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी का कहना है कि बिना वैध अनुमति के खनन अथवा मिट्टी के अवैध परिवहन की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद