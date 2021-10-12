Deoria News: अवैध खनन की शिकायत पर छापा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:18 AM IST
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सलेमपुर। मझौलीराज क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने रविवार को छापा मारा। इस दौरान लोडर और ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ ली गई। उन्होंने माैके पर माैजूद लोगों से पूछताछ की। इससे हड़कंप मच गया।
पकड़े गए दोनों वाहनों कोचौकी मझौलीराज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही खनन कार्य में लगी अन्य गाड़ियां मौके से भागने में सफल रहीं।
एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी का कहना है कि बिना वैध अनुमति के खनन अथवा मिट्टी के अवैध परिवहन की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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पकड़े गए दोनों वाहनों कोचौकी मझौलीराज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही खनन कार्य में लगी अन्य गाड़ियां मौके से भागने में सफल रहीं।
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एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी का कहना है कि बिना वैध अनुमति के खनन अथवा मिट्टी के अवैध परिवहन की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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